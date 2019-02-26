واشنطن 21 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 26 فبراير 2019 م واسقتل 35 من مسلحي حركة الشباب الإرهابية في الصومال، إثر غارة جوية نفذها الجيش الأمريكي.وأفادت القيادة العسكرية الأميركية في أفريقيا عبر بيان لها بأن الضربة وقعت يوم الأحد قرب مدينة بلدوين بمنطقة هيران في الصومال، مضيفةً أن هذه الضربة الجوية استهدفت مسلحي حركة الشباب الإرهابية أثناء تنقلهم بين مواقع في منطقة ريفية.// انتهى //07:03ت م0009