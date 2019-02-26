طرابلس 21 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 26 فبراير 2019 م واسأبرزت الصحف الليبية الصادرة اليوم، اتفاق الزعماء العرب والأوروبيون في ختام قمتهم المنعقدة بشرم الشيخ المصري ،على دعم الجهود الأممية لتنفيذ الاتفاق السياسي الليبي لعام 2015 والمعروف باتفاق "الصخيرات"، ومطالبتهم كافة الليبييين بالانخراط بحسن نية في الجهود التي تقودها الأمم المتحدة، الرامية إلى الوصول بعملية التحول الديمقراطي إلى نتيجة ناجحة.وأشارت إلى إعلان الناطق باسم رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، محمد السلاك، وصول رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج، إلى أبوظبي في زيارة رسمية إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، يناقش خلالها آخر تطورات الوضع السياسي والعلاقات الثنائية بين البلدين، والبحث عن مخرج للانسداد السياسي للأزمة الليبية.وتطرقت صحف الثلاثاء إلى لقاء رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج، والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، في مدينة شرم الشيخ، موضحة انهما اتفقا على أهمية إنهاء التنافس الدولي والتدخلات السلبية، وبالتحديد الأوروبية منها، في ليبيا، التي ساهمت في إطالة عمر الأزمة، وتأكيدها دعم بلادها لحكومة الوفاق، وللمسار الديمقراطي ومساعدة الشعب الليبي على الخروج من الأزمة الراهنة.وأخبرت عن عدة لقاءات للرئيس المصرى عبد الفتاح السيسي، على هامش القمة العربية الأوروبية، ومنها مع الرئيس التونسي السبسي، ورئيس الوزارء الإيطالى كونتي، موضحة توافق الرؤى ووجهات النظر حول ضرورة استمرار العمل على التوصل إلى تسوية سياسية للأزمة الليبية، بما يحافظ على مؤسسات الوطنية وصون سيادتها ووحدة أراضيها، حتى يمكن استعادة الاستقرار بها.// انتهى //08:54ت م0014