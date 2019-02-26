عرعر 21 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 26 فبراير 2019 م واسيبدأ صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية اليوم، جولاته التفقدية لمراكز وقرى وهجر المنطقة.وتشمل جولات سموه زيارة مراكز لوقه ولينه ومركز إمارة الشعبة، وعدد من الهجر والقرى.وسيضع سموه حجر الأساس لإعادة ترميم قصر لينه التاريخي، وتفقد مركز الملك عبدالعزيز التاريخي في مركز لينه، والوقوف على آثار درب زبيدة، وبركة الجميماء والثليماء.كما تشمل الجولة زيارة عدد من الأهالي في منازلهم.وسيلتقي سموه بالأهالي وشيوخ القبائل ومديري الإدارات الحكومية في مقر مراكز المنطقة.وتأتي هذه الزيارة التفقدية ضمن حرص سموه للوقوف على احتياجات المراكز والقرى والهجر والالتقاء بالمواطنين فيها والاستماع لمطالبهم، كما تأتي الزيارة استكمالا للزيارات التي شملت المحافظات في المنطقة كافة.// انتهى //09:00ت م0016