عام / تنمية السيح تقيم غداً دورة " القيادة بالتحفيز "
الثلاثاء 1440/6/21 هـ الموافق 2019/02/26 م واس
السيح 21 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 26 فبراير 2019 م واس
تقيم لجنة التنمية الاجتماعية بمدينة السيح التابعة لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية غداً دورة بعنوان " القيادة بالتحفيز " ينفذها المدرب خالد السريبي ، في قاعة الشيخ عبدالرحمن الصغير بحي المنتزه.
وتتناول الدورة عدة محاور منها مفهوم القيادة وأنواعها وأبرز مهاراتها ، ومفهوم التحفيز وأنواعه وأبرز معوقاته ، واستخدام نماذج التحفيز ، وصناعة وأختيار المحفز المناسب للقيادة.
وتأتي الدورة ضمن الفعاليات والمناشط المجتمعية التي تنظمه لجنة التنمية الاجتماعية بالسيح الهادفة إلى إثراء المعرفة.
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09:04ت م
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