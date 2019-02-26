السيح 21 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 26 فبراير 2019 م واستقيم لجنة التنمية الاجتماعية بمدينة السيح التابعة لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية غداً دورة بعنوان " القيادة بالتحفيز " ينفذها المدرب خالد السريبي ، في قاعة الشيخ عبدالرحمن الصغير بحي المنتزه.وتتناول الدورة عدة محاور منها مفهوم القيادة وأنواعها وأبرز مهاراتها ، ومفهوم التحفيز وأنواعه وأبرز معوقاته ، واستخدام نماذج التحفيز ، وصناعة وأختيار المحفز المناسب للقيادة.وتأتي الدورة ضمن الفعاليات والمناشط المجتمعية التي تنظمه لجنة التنمية الاجتماعية بالسيح الهادفة إلى إثراء المعرفة.// انتهى //09:04ت م0017