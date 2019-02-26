بيشة 21 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 26 فبراير 2019 م واسبدء مستشفى البشائر العمل بالوصفة الإلكترونية ضمن مستهدفات التحسين التي تعمل عليها في كافة منشئاتها .وأوضحت صحة بيشة أن برنامج الوصفة الإلكترونية تشتمل على عدد من الأقسام وتتضمن بيانات المريض كالاسم والعمر والجنس والجنسية، وكذلك اسم الطبيب حسب اسم المستخدم الخاص بكل طبيب، وأسماء الأدوية والجرعة المحددة، وتكرار العلاج، والإحصائيات الخاصة بالصيدلية وتشمل المدور (حركة الصنف)، وعدد الوصفات اليومي، والطلبيات من الصيدلية للمستودع والعكس , بالإضافة إلى الإحصائيات المرسلة للوزارة، والأدوية الغير متوفرة.ويسهم برنامج الوصفة الإلكترونية في منع حدوث الأخطاء الدوائية، حيث تصرف الوصفة بنظام DOBle Check وهذا ما يتوافق مع معايير سلامة المرضى .// انتهى //09:06ت م0018