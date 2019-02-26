نجران 21 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 26 فبراير 2019 م واسنفذت جامعة نجران ممثلةً بوحدة المسئولية المجتمعية بكلية العلوم الإدارية ، أمس، دورة تدريبية بعنوان "مهارة إعداد خطة البحث العلمي" ،وذلك على مسرح الكلية.وهدفت الدورة التي قدمها الأستاذ المساعد بقسم إدارة الأعمال بالكلية الدكتور أحمد إدريس, إلى رفع قدرات الباحثين في مجال البحث العلمي بما يخدم المسيرة العلمية والتنموية للفرد والمجتمع وفق منهج علمي سليم.وتضمنت الدورة عدد من المحاور منها مهارة إعداد خطة البحث وتحديد عناصره، ومهارة اختيار عنوان البحث وكتابة المقدمة، و كيفية اختيار مشكلة البحث وصور صياغته، ومهارة اختيار الفرضيات التي تناسب البحث المحدد وطرق صياغته ،وتوضيح منهجية البحث ومكوناته.//انتهى//09:09ت م0020