الخرطوم 21 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 26 فبراير 2019 م واسركزت الصحف السودانية الصادرة اليوم، على إصدار الرئيس السوداني عمر البشير، أمس، أربعة أوامر طوارئ، تتعلق بتفويض سلطات ومنح حصانات، وحظر التجمهر والتجمع والمواكب والإضراب وتعطيل المرافق العامة، وتنظيم التعامل بالنقد الأجنبي، وتحديد ضوابط خروج النقد والذهب عبر الموانئ والمعابر.وعرجت على تعهد المملكة المتحدة، تقديم معونات لليمن، تصل إلى 200 مليون جنيه إسترليني، ليرتفع ما رصدته بريطانيا منذ أربع سنوات، إلى 770 مليون جنيه إسترليني.ولفتت صحف الثلاثاء الانتباه إلى إصابة ثلاثة مواطنين فلسطينيين، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي شرق رفح جنوب قطاع غزة.ونشرت إعلان القيادة العسكرية الأميركية في إفريقيا، مقتل 35 من مسلحي حركة الشباب، في غارة أميركية على الصومال.وسلطت صحف السودان الضوء على تحذير الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، من انهيار- المنظومة الدولية لمراقبة الأسلحة، ودعوته روسيا والولايات المتحدة، إلى المحافظة على معاهدة نووية تعد غاية في الأهمية في هذا المجال.// انتهى //09:49ت م0021