القاهرة 21 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 26 فبراير 2019 م واسأبرزت الصحف المصرية الصادرة اليوم، تأكيد الزعماء العرب والأوروبيين، في ختام أعمال القمة العربية الأوروبية الأولى، بمدينة شرم الشيخ المصرية، أمس، على ضرورة إرساء شراكة عربية أوروبية قوية، وتعزيز التعاون الإقليمي، لمواجهة التحديات المشتركة، والحلول السياسية للنزاعات، وضمان الأمن والاستقرار لشعوب المنطقتين.واهتمت بالمباحثات التي عقدها الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، أمس، على هامش أعمال القمة العربية الأوروبية، مع كل من صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، ورئيس الوزراء اللبناني، سعد الحريري، ورئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، ورئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر، بشأن تعزيز العلاقات الثنائية، والملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.وتحدثت صحف الثلاثاء عن تأجيل تنفيذ المرحلة الأولى من انسحاب مليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، من موانئ مدينة الحديدة للمرة الثانية، بسبب وضع الحوثيين عراقيل جديدة أمام تطبيق الاتفاق بشأن الانسحاب.وسلّطت الضوء على القمة التي ستُعقد غدًا في العاصمة الفيتنامية هانوي، بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ونظيره الكوري الشمالي كيم جونج أون، اللذين تعهدا في القمة الأولى في سنغافورة بالعمل من أجل إخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية بشكل كامل.وأشارت إلى فشل اجتماع المستشارة الألمانية آنجيلا ميركل ورئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، في التوصل لاتفاق حول تأجيل موعد تنفيذ خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "بريكست"، المقررة يوم 29 مارس المقبل.وأخبرت صحف مصر عن اقتحام مجموعات من المستوطنين أمس، ساحات المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة، وسط تحذيرات إسرائيلية من تصعيد كبير في الأراضي الفلسطينية قبل الانتخابات الإسرائيلية.// انتهى //10:33ت م0025