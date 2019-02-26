نجران 21 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 26 فبراير 2019 م واسنبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ،اليوم، من هطول أمطار رعدية، تصحب بنشاط في الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار، على منطقة نجران، تشمل مدينة نجران و محافظتي حبونا وبدر الجنوب والأجزاء المجاورة.وأوضحت الهيئة أن الحالة تبدأ الساعة الـ 1 ظهراً، وتستمر حتى الساعة الـ 8 مساءً.من جهتها دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران، الجميع إلى أخذ الحيطة والحذر وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات وإتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.// انتهى //10:35ت م0026