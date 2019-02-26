بيروت 21 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 26 فبراير 2019 م واسركّزت الصحف اللبنانية الصادرة اليوم، على سلسلة اللقاءات التي عقدها رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، مع القادة العرب والأوروبيين، على هامش قمة شرم الشيخ، تمحورت حول الاوضاع بالمنطقة والعلاقات الثنائية.وأشارت إلى تأكيد مستشار الرئيس الأميركي ومبعوثه للشرق الأوسط ، جاريد كوشنر، أن إيران أكبر مصدر لعدم الاستقرار في المنطقة.وتابعت صحف الثلاثاء ، المستجدات الراهنة على الساحة العراقية، التي تصدّرت أجندة المباحثات بين الرئيس العراقي برهم صالح، ونظيره الفرنسي ايمانويل ماكرون، في باريس أمس.وتطرّقت إلى إصدار الرئيس السوداني عمر البشير، أمس، أربعة أوامر طوارئ، بالتزامن مع تجدد الاحتجاجات في مدينة "أم درمان" غرب العاصمة الخرطوم.كما تناقلت صحف لبنان، نبأ استقالة وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف من منصبه.// انتهى //10:55ت م0030