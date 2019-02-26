رام الله 21 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 26 فبراير 2019 م واسأبرزت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم، تأكيدات البيان الختامي للقمة العربية الأوروبية الأولى، على المواقف المشتركة من عملية السلام في الشرق الأوسط، بما في ذلك بشأن وضع القدس،وعدم شرعية المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وفقًا للقانون الدولي، والالتزام المتواصل بالتوصل إلى حل الدولتين، وفقًا لكافة قرارات الأمم المتحدة، بوصفه السبيل الواقعي الوحيد لإنهاء الاحتلال الذي بدأ عام 1967، الذي يشمل القدس الشرقية.وتحدثت عن وصف الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، القمة العربية الأوروبية بشرم الشيخ، بالتاريخية، ليس فقط لأنها القمة الأولى التي تجمع القادة والزعماء العرب والأوروبيين، ولكن أيضًا لأهمية الموضوعات التي جرى تناولها خلالها، والنقاش الصريح والبناء والمثمر الذي تحقق على مدار يومين.وأولت صحف الثلاثاء اهتمامًا بإدانة وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، بأشد العبارات، الهجمة الاستيطانية الشرسة التي تتعرض لها الأغوار الفلسطينية المحتلة بما فيها الأغوار الشمالية، التي كان آخرها إقدام المستوطنين على وضع سياج مكهرب حول مئات الدونمات المهددة بالمصادرة من قبل قوات الاحتلال في منطقتي "خلة العقدة" و "السويدة".وأوردت أيضًإ إدانة الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، اعتداءات دولة الاحتلال الإسرائيلي، وممارساتها في مدينة القدس المحتلة، وإبعاد رئيس مجلس أوقاف القدس الشيخ عبدالعظيم سلهب، ونائبه الشيخ ناجح بكيرات، وعدد من أبناء المدينة عن المسجد الأقصى المبارك، التي تأتي استمرارًا لسياسات التهويد التي تستهدف المدينة المحتلة وترهيب أهلها المرابطين.وتابعت صحف فلسطين تحذيرات الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، من تعرض حقوق الناس للهجوم، في أجزاء كثيرة من العالم، وإصراره في الوقت نفسه، على أنه لم يفقد الأمل، بفضل التقدم الذي أحرزته الحركات الشعبية القوية لتحقيق العدالة الاجتماعية.// انتهى //11:05ت م0031