الصياهد 21 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 26 فبراير 2019 م واساستعرض " متحف الإبل " الذي يقام في القرية السعودية للإبل، ضمن فعاليات مهرجان الملك عبد العزيز للابل في نسخته الثالثة، تاريخ الإبل في الإسلام والبلدان العربية ومراحل نموها.ويهدف المتحف إلى تعريف واستعراض تاريخ الإبل عبر العصور القديمة وإلى مراحل الإبل ومسمياتها, إضافةً إلى أسماء الإبل حسب أصولها وجنسها عبر صور جدارية تزين بها المتحف، تبرز تلك العصور والمراحل وتوضح المعلومات لزائر المتحف .كما يتضمن المتحف مجسم محنط لـ " خزامة " إحدى النوق المشاركة في المهرجان خلال النسخ الماضية، يمثل جمال الإبل واستخدام أحدث وسائل التحنيط لها , وشمل المتحف على مجسم لهيكل العظمي الداخلي للإبل يبرز ادق تفاصيل عظام الإبل .وتضمن " متحف الإبل " ركنًا يستعرض أُنماذجًا لوبر الإبل وأنواعه وطرق استخدامه وفوائده, إضافة إلى لوحات ورسومات صنعت من الوبر تبين جمال ودقت تفاصيلها وبراعة صنعها, إضافة إلى عروض مرئية تعرض صور لتاريخ الإبل واستخداماته في الإسلام والبلدان العربية عبر العصور القديمة، عبر الشاشات حديثة ومتطورة داخل المتحف .// انتهى //12:26ت م0053