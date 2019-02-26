نجران 21 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق26 فبراير 2019 م واسينظم فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة نجران, بالتعاون مع الجمعية السعودية للزراعة العضوية، غداً، ورشة عمل عن "الزراعة العضوية .. أهمية وفوائد"، وذلك بمقر فرع الوزارة بالمنطقة.وتهدف ورشة العمل إلى التعريف بفوائد وأهمية الزراعة العضوية, وآليات التحول للزراعة العضوية ومتطلبات التوثيق والتفتيش للراغبين بالزراعة العضوية، ودور الجمعية السعودية للزراعة العضوية في دعم القطاع، إضافة إلى استعراض التجارب الناجحة في ممارسة الزراعة العضوية والخطط التنفيذية لسياسة الزراعة العضوية، ودعا فرع الوزارة المزارعين والمهتمين بالزراعة العضوية إلى حضور ورشة العمل للاستفادة من المعلومات والتجارب التي يقدمها المختصين في هذا المجال.// انتهى //12:27ت م0054