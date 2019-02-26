بغداد 21 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 26 فبراير 2019 م واستطرقت الصحف العراقية الصادرة اليوم، إلى التقارير التي تشير إلى تسلل المئات من عناصر داعش، من سوريا باتجاه العراق، مبرزة التدابير التي اتخذتها القوات الأمنية العراقية لمواجهة الموقف, ومن بينها تعزيز مواقعها وجهدها الاستخباري، لملاحقة المتسللين إلى صحراء محافظة الأنبار الواقعة غرب العراق والمحاذية للأراضي السورية.وفي شان محلي آخر.. أشارت إلى جدول أعمال الفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب العراقي, متوقعة أن يكون من بين أبرز فقراته التصويت على 70 مشروع قانون مؤجل, بينها مشاريع قوانين مهمة "قوانين المحكمة الاتحادية وإدارة الدولة والدين العام ومجلس الخدمة الاتحادي".وفي الشأن الاقتصادي.. أبرزت صحف الثلاثاء سعي العراق للانضمام إلى اتفاقية منظمة التجارة العالمية, والعمل على دمج اقتصاده بالاقتصاد العالمي, منوهة بالإجراءات التي اتخذتها الحكومة العراقية في هذا المجال.وأشارت إلى انفتاح العراق تجاريًا واقتصاديًا على الأردن على طريق عودته إلى الحاضنة العربية وتفعيل المشروع الاقتصادي العربي المشترك.وأبرزت صحف العراق، الأنباء التي تحدثت عن العثور على نحو 50 طنًا من الذهب، كانت بحوزة تنظيم داعش الإرهابي، في مقره الأخير بالباغوز السورية.// انتهى //12:28ت م0055