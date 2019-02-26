بيت لحم 21 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 26 فبراير 2019 م واساعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم، أربعة شبان فلسطينيين من محافظة بيت لحم، بينهم أسير محرر.وأفادت مصادر أمنية وشهود عيان في بيت لحم، أن قوات الاحتلال اعتقلت الأسير المحرر محسن أسعد ثوابتة من بلدة بيت فجار، جنوب بيت لحم، فيما اعتقلت مواطنًا فلسطينيًا من منطقة المناورة في المدينة، إضافة الى مواطنين فلسطينيين من بلدة الخضر، جنوب بيت لحم، بعد اقتحام منازل ذويهم.// انتهى //12:29ت م0058