الرياض 21 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 26 فبراير 2019 م واسوقعت المؤسسة العامة لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، والمركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية (سباهي) اتفاقية تعاون مشترك شملت 9 مواد وتركزت في 8 مجالات تتمحور حول تبادل الخبرات في تجويد الرعاية الصحية وسلامة المرضى في المملكة.وقعها من جانب المؤسسة العامة لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث معالي المشرف العام التنفيذي الدكتور ماجد بن إبراهيم الفياض، ومن جانب المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية (سباهي) مدير عام المركز الدكتور سالم بن عبد الله الوهابي، بمقر المستشفى في الرياض، وبحضور عدد من القيادات التنفيذية من الجانبين .ونصت الاتفاقية على استقطاب الكفاءات وتسهيل أعمال المقيّمين والتعاون الثنائي في مجال وضع وتطوير معايير الجودة الصحية وسلامة المرضى التي تصدر عن "سباهي" بحيث تطبق على جميع المنشآت الصحية في المملكة .ويعد المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية (سباهي) المنبثق من المجلس الصحي السعودي كمنظمة غير هادفة للربح، الجهة الوطنية الرسمية المخولة بمنح شهادات الاعتماد لجميع منشآت الرعاية الصحية العاملة في القطاعين العام والخاص بالمملكة العربية السعودية.كما تُعد المؤسسة العامة لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث منشأة رائدة في مجال الرعاية الطبية التخصصية وتحظى بنظام معترف به عالميًا يضم خدمات طبية إكلينيكية متميزة وبرامج تعليمية وتدريبية عالية الجودة وأبحاثًا علمية متطورة.// انتهى //12:30ت م0060