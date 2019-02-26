الرباط 21 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 26 فبراير 2019 م واسخصصت الصحف المغربية الصادرة اليوم، حيزًا من اهتماماتها لأعمال القمة العربية الأوروبية الأولى التي جرت في شرم الشيخ، بمشاركة عدد من قادة الدول العربية والأوروبية.وركزت على خطاب العاهل المغربي الملك محمد السادس، الموجه إلى القمة، الذي أكد فيه أن المغرب يبقى مستعدًا للدفع بالتعاون العربي الأوروبي، نحو شراكة خلاقة، تنهل من غنى الموروث الثقافي والحضاري لكل طرف على حدة.وتناولت صحف الثلاثاء ، أعمال المؤتمر الأول للجنة المناخ الخاصة بمنطقة الساحل، الذي ينعقد في نيامي بالنيجر، بمشاركة المغرب و قادة عددًا من الدول الإفريقية.مغاربيًا.. تابعت المظاهرات المستمرة بالجزائر للاحتجاج على الولاية الرئاسية الخامسة.اقتصاديًا.. أوردت صحف المغرب، موافقة مجلس إدارة البنك الدولي، على إطار الشراكة الجديدة التي ستجمعه بالمغرب، لمتابعة ومساعدة الرباط ، ماليًا وتقنيا خلال السنوات الست المقبلة.// انتهى //12:33ت م0061