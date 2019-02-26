تونس 21 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 26 فبراير 2019 م واسأبرزت الصحف التونسية الصادرة اليوم، تواصل أعمال القمة العربية الأوروبية، بشرم الشيخ، بمشاركة أكثر من 40 رئيس دولة، وممثلي حكومات بالجامعة العربية والاتحاد الأوروبي, التي بحثت النزاعات الإقليمية في المنطقة والتحديات المشتركة التي تواجه الجانبين، إضافة إلى سبل التعاون الاقتصادي والعلاقات الدولية.وتحدثت في الشأن المحلي.. عن تفاصيل مشاركة الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، في اجتماعات مجلس حقوق الإنسان بجنيف، وفحوى الندوة الصحفية التي عقدها أمس، على هامش هذه الاجتماعات.وحول الأوضاع في الجزائر.. كتبت صحف الثلاثاء ، عن المظاهرات المعارضة لترشح الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة، لولاية خامسة، التي شهدتها البلاد في الفترة السابقة, ونقلت أول رد لرئيس الوزراء الجزائري، أحمد ويحيى، على ذلك، الذي أقر فيه أن دستور البلاد يضمن حق المواطنين في التجمهر السلمي.وألقت الضوء على تواصل المظاهرات في مدينتي أم درمان والخرطوم السودانيتين، استجابة لدعوة من المهنيين و المعارضة, وذلك رغم المحاولات الحكومية لحلحلة الأزمة في السودان، مشيرة إلى أن المشهد يسير نحو مزيد من التعقيد في ضوء رفض المتظاهرين للإصلاحات التي قدمتها حكومة عمر البشير، ودعوتهم للإقالة.وضمن تقارير متفرقة.. ركزت صحف تونس على إعلان مجموعة من الشباب في موريتانيا، إنشاء منتدى لنشر الوسطية ومحاربة الغلو والتطرف في البلاد.// انتهى //12:53ت م0063