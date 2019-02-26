بيروت 21 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 26 فبراير 2019 م واسعاد الطيران الحربي الإسرائيلي اليوم، إلى انتهاك سيادة الأجواء اللبنانية، وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701، بتحليقه بشكل مكثف فوق منطقة جنوب لبنان.وأفادت مصادر أمنية، أنّ طائرة إسرائيلية معادية أقدمت على خرق أجواء شرق مدينة صيدا الجنوبية اللبنانية، وصولا إلى عمق المخيمات الفلسطينية فيها، محلّقة على علو متوسط ، ومن ثم عادت باتجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة.// انتهى //12:54ت م0064