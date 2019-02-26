عام / الطيران الحربي الإسرائيلي ينتهك سيادة أجواء الجنوب اللبناني مجددًا
الثلاثاء 1440/6/21 هـ الموافق 2019/02/26 م واس
بيروت 21 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 26 فبراير 2019 م واس
عاد الطيران الحربي الإسرائيلي اليوم، إلى انتهاك سيادة الأجواء اللبنانية، وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701، بتحليقه بشكل مكثف فوق منطقة جنوب لبنان.
وأفادت مصادر أمنية، أنّ طائرة إسرائيلية معادية أقدمت على خرق أجواء شرق مدينة صيدا الجنوبية اللبنانية، وصولا إلى عمق المخيمات الفلسطينية فيها، محلّقة على علو متوسط ، ومن ثم عادت باتجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة.
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