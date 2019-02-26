بغداد 21 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 26 فبراير 2019 م واسأغلق مؤشرسوق العراق للأوراق المالية " البورصه" مجددًا على انخفاض بنسبة 1.27%, متوقفًا عند 477.5 نقطة, وقاد المؤشرفي جلسة اليوم، انخفاض أسهم 10 شركات مساهمة, مقابل ارتفاع أسهم 4 أخرى.وبلغ عدد الأسهم المتداولة 484,853,169 سهمًا, بقيمة إجمالية 286,093,581 دينارًا عراقيًا, تحصلت من خلال إبرام 278 صفقة, شملت 26 شركة تم تداول اسهمها في جلسة اليوم, من أصل 104 شركات مساهمة مسجلة في السوق رسميًا.// انتهى //13:53ت م0101