بريدة 21 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق26 فبراير 2019 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم في مكتبه بمقر ديوان الإمارة بمدينة بريدة اليوم، بحضور وكيل الإمارة الدكتور عبدالرحمن الوزان، مدير عام فرع الهيئة العامة للإحصاء بالمنطقة علي العليان، الذي قدم للسلام على سموه وتسليمه التقرير الاحصائي لمعرض القصيم الثاني للكتاب.وأشاد سموه بالدور الذي تقوم به الهيئة العامة للإحصاء من جهود متصلة بالإحصاءات الاقتصادية والاجتماعية والسكانية وانعكاساتها على البرامج التطويرية والتنموية، ودورها في رسم خطط التنمية وإعداد الاستراتيجيات لدعم اتخاذ القرار، مثمناً جهودهم المبذولة في معرض القصيم الثاني للكتاب.من جهته أعرب مدير عام فرع الهيئة العامة للإحصاء عن شكره وتقديره لسمو أمير منطقة القصيم على توجيهاته ومتابعته المستمرة لأعمال الفرع، بما يعزز ثقافة الإحصاء في المجتمع وتحقيق أهداف الهيئة.// انتهى //14:12ت م0107