الأحساء 21 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق26 فبراير 2019 م واس‏رعى صاحب السمو الأمير بدر بن محمد بن جلوي محافظ الأحساء أمس، حفل "يوم السياحة العربي"، بمناسبة اختيار الأحساء عاصمة للسياحة العربية 2019م، بالتعاون مع المنظمة العربية للسياحة، وذلك في مشروع أرض الحضارات "جبل القارة"، بحضور سمو الشيخ خالد بن حمود الخليفة رئيس هيئة السياحة والمعارض في مملكة البحرين.وبدئ الحفل الخطابي بهذه المناسبة، بتلاوة آيات من القرآن الكريم، بعدها ألقى معالي رئيس المنظمة العربية للسياحة الدكتور بندر بن فهد آل فهيد كلمة، نوه بما تزخر فيه الأحساء من تاريخ ومقومات وإمكانات سياحية وطبيعية، وتاريخ عريق، وإرث حضاري كبير يمتد لآلاف السنين.بعدها شاهد الحضور, فيلما مرئيا للرحالة ابن بطوطة ومقطعا آخر بعنوان" الأحساء كما أرى"، ثم ألقيت قصيدة بهذه المناسبة، عقب ذلك قدمت العروض الترفيهية، والعرضة السعودية، والدبكة الشامية.وفي ختام الحفل، كرم سمو محافظ الأحساء جميع الرعاة والمشاركين، ثم تسلم سموه هديتين تذكاريتين بهذه المناسبة.// انتهى//14:15ت م0109