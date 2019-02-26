جيزان21 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق26 فبراير 2019 م واساحتفت جامعة جازان ممثلة بكلية التمريض شطر الطالبات اليوم، بمناسبة اليوم العالمي "للسلامة والصحة المهنية في بيئة العمل" وذلك في مقر الكلية.وأوضحت مسؤولة الإعلام بالكلية نوف الحازمي أن الاحتفالية تضمنت معرضاً توعوياً وتثقيفياً للطالبات يسلط الضوء على آخر المستجدات في مجال الصحة والسلامة المهنية في بيئة العمل، وتعزيز مستوى وعي منسوبات الكلية من طالبات وموظفات وهيئة تدريس بأهمية خلق بيئة عمل آمنة وصحية، بالإضافة إلى تعريفهم بالإجراءات الاحترازية المتبعة خلال العمل.//انتهى//14:15ت م0110