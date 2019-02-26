السيح 21 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 26 فبراير 2019 م واس‏نفذت إدارة تعليم الخرج اليوم دورة تدريبية بعنوان "الإنعاش القلبي الرئوي"، بالتعاون مع جمعية القلب السعودي ، وذلك في قاعة الأمير عبدالرحمن بن ناصر للنشاطات التربوية والتعليمية بمدينة السيح.‏وتناولت الدورة التي استهدفت معلمي التربية البدنية ، التعريف بمفهوم الإنعاش القلبي الرئوي ، وتدريب المشاركين على مهارات إنعاش القلب والرئتين ، والتدريب على مباشرة الحالات الطارئة والاصابات الرياضية ، وحالات الاختناق وانسداد مجرى التنفس للطلاب أثناء المباريات في دوري المدارس.// انتهى //14:16ت م0111