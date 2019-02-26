أبها 21 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق26 فبراير 2019 م واستواصل أمانة منطقة عسير ممثلة في وكالة التعمير والمشاريع أعمالها في تطوير وسفلتة طرق وشوارع مدينة أبها، إضافة إلى تهيئة وتحسين طرق العديد من المخططات منها مخطط "مربه" و"العكاس" ومخطط 744 و 745.وأوضح أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي أن إجمالي قيم عقود مشاريع الطرق التي تقوم وكالة التعمير والمشاريع بتنفيذها بلغت 38.676.115 ريالا لمشروعات تخدم مواقع مختلفة من مدينة أبها، مشيرا إلى أن الأمانة قامت بإنشاء وتطوير منظومة إلكترونية لإدارة المشاريع ومتابعة سير تقدمها وبناء قاعدة بيانات عبر استخدام وتفعيل المنظومة لهدف حسن تنفيذ المشاريع في حدودها التعاقدية وتحقيق أعلى مستويات الجودة للأعمال.وأشار الحميدي إلى أن الخطط الحالية للأمانة ترتكز على الاستفادة من تطوير آليات التنفيذ وإجراءات المنظومة الإلكترونية لمتابعة سير أعمال المشاريع من خلالها، إضافة إلى العمل على تحسين ظروف عمل المقاولين وتلافي المعوقات التي تواجههم في تنفيذ العقود.// انتهى //14:17ت م0112