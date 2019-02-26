بريدة 21 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 26 فبراير 2019 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبد العزيز أمير منطقة القصيم في مكتبه بمقر ديوان الإمارة بمدينة بريدة اليوم، محافظ عنيزة عبد الرحمن السليم، يرافقه رئيس مجلس إدارة الشركة الوقفية عبد الله السليم، وأعضاء مجلس الأمناء للشركة الذين قدموا للسلام على سموه بعد صدور قرار وزير التجارة والاستثمار بالترخيص للشركة الوقفية.ورحب سموه بالجميع، منوهًا بما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله - للمشاريع الوقفية الخيرية والاستثمارية و‏العناية والاهتمام بها، مشيدًا بالجهود التي بذلها الأعضاء المؤسسين للشركة، مؤكدًا على أهمية مثل هذه المبادرات النوعية التي تؤسس لبرامج عطاء دائم لتنمية وخدمة المجتمع، متمنيًا لهم التوفيق والسداد.واستمع سموه عقب ذلك لعرض موجز عن الشركة الوقفية وأهدافها من قبل رئيس مجلس الإدارة عبد الله السليم، الذي بين أن الشركة أنشئت برأس مال وقدره عشرون مليون ريال، تعنى بالصرف على مصارف محددة اجتماعية وخيرية.وعبر السليم عن شكره وتقديره لسمو أمير المنطقة، على لقاء الأعضاء والاستماع إلى توجيهاته تجاه الشركة وخططها المستقبلية، في ظل ما تشهده المملكة من تحول اقتصادي متنوع من خلال رؤية المملكة 2030، ودور القطاعات غير الربحية في تنمية وخدمة المجتمع من خلال الوقف الاستثماري الاجتماعي لتقديم أفضل الممارسات في استدامة العمل الوقفي الاستثماري.// انتهى //14:18ت م0113