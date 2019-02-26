سكاكا 21 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 26 فبراير 2019 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف بمكتبه بالإمارة اليوم, الرئيس التنفيذي لكليات شراكة أكسفورد الدكتورة كاتي بلاند وعميدة كلية شراكة أكسفورد للبنات بسكاكا جيما مسعود, ومساعد إدارة لعميدة الكلية ومديرة المشاريع خلود بنت مشعل الغامدي.واطلع سموه خلال الاستقبال على جهود الكلية في مجال التدريب والتوظيف ورؤية الكلية بأن يكون جميع الفتيات رائدات ويمتلكنا مشاريع في المستقبل بما يتوافق مع أهداف رؤية المملكة 2030, في مجالات إدارة الأعمال واللغة الانجليزية, وتخصصات إدارة الأعمال وإدارة الفعاليات والأنشطة، كما اطلع سموه على أهم الشراكات والمبادرات التي تعقدها الكلية من أجل إيجاد فرص عمل للخريجات وإعداد كوادر تقنية مؤهلة قادرة على التميز.ونوه سمو أمير منطقة الجوف, بالجهود التي تقوم بها الكلية بالمنطقة، داعياً إلى مواصلة العمل من خلال تفعيل التخصصات المهمة التي يحتاجها سوق العمل, متمنياً لمنسوبي الكلية التوفيق والنجاح.من جهتها أعربت الرئيس التنفيذي لكليات أكسفورد عن شكرها لسمو أمير منطقة الجوف على إتاحة الفرصة للقائه والاستماع إلى توجيهاته.// انتهى //14:24ت م0115