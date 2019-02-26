دبي 21 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 26 فبراير 2019 م واس واسحقق لاعب المنتخب السعودي لألعاب القوى لذوي الإعاقة علي النخلي المركز الأول والميدالية الذهبية في سباق 100 متر ، لمنافسات بطولة فزاع الدولية الـ11 لألعاب القوى لأصحاب الهمم " الجائزة الكبرى - دبي 2019 " التي تقام حالياً في مدينة دبي الإماراتية ، بمشاركة 434 لاعباً ولاعبة يمثلون 49 دولة .من جهته عبر البطل علي النخلي عن اعتزازه بتحقيق ذهبية السباق ومواصلة حصد المزيد من الميداليات مع زملائه في هذا المحفل الدولي المهم, مشيراً إلى أنه إنجاز يجير للرياضة في المملكة العربية السعودية, لافتاً النظر إلى أن هذه الميدالية مصدر فخر واعتزاز لكل رياضيي الوطن وهذه الإنجازات ثمرة جهد وعمل جماعي على جميع الأصعدة.يذكر أن هذه الميدالية هي الخامسة للمنتخب السعودي في البطولة والثانية للنخلي بعد برونزية سباق 200 متر , فيما نال الذهبية الأولى فهد الجنيدل في سباق 100 متر، وحصد الفضية عبدالرحمن القرشي في سباق 100 متر، وفاز هاني النخلي ببرونزية في دفع الجلة.// انتهى//15:36ت م0149