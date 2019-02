الرياض 21 جمادى الآخرة 1440 الموافق 26 فبراير 2019 واستشارك جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن ممثلة بكلية الصيدلة بمؤتمر ومعرض دبي الدولي للصيدلة والتكنولوجيا "دوفات 2019"، وذلك تحت رعاية الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية رئيس هيئة صحة دبي، خلال الفترة من 26 إلى 28 فبراير2019م بمركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض.وتتمثل مشاركة الجامعة بملصق علمي للطالبة ملاك بنت عبدالرحمن المطيري بعنوان تقييم معدل الاستجابة لمضادات الفيروسات الفموي الجديدة في علاج فيروس الالتهاب الكبدي ج في مستشفى قوى الأمن Efficacy and Safety of Oral Direct Acting Antivirals for Hepatitis C Virus Treatment At Security Forces Hospital (SFH).ويعد هذا التجمع السنوي فرصة للباحثين والعاملين في الرعاية الصحية والمحترفين والأوساط الأكاديمية للتفاعل وتبادل المعلومات المبتكرة عن الخصائص المتنوعة والمتعلقة بعلم الصيدلة وقطاع الأدوية بمشاركة الصيادلة المتحمسين، بالإضافة إلى الاطلاع على آخر ما توصلت إليه الأبحاث والتقنيات الذكية في هذا المجال، وحضور ورش العمل والمحاضرات وعرض الملصقات العلمية من المشاركين.//انتهى//15:36ت م0150