الرياض 21 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 26 فبراير 2019 م واسزار المدير العام لفرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة الحدود الشمالية مطارد بن دخيل العنزي أمس, جمعية "مثاني" لتحفيظ القرآن الكريم بالمنطقة، تجول خلالها في مقر الجمعية، مستمعاً إلى شرحٍ مفصّل عن آلية العمل الإداري والمالي.وهنأ العنزي, صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية الرئيس الفخري للجمعية، ومنسوبيها على ما تحقق في نتائج مسابقة جائزة الملك سلمان بن عبدالعزيز لتلاوة القرآن الكريم وحفظه وتجويده في دورتها الحادية والعشرين.عقب ذلك زار الشيخ العنزي منزلي الطالب عبدالرحمن بن محمد الرويلي الفائز بالمركز الثاني للفرع الثالث بنين, والطالبة أشواق فالح العتيبي الفائزة بالمركز الأول بالفرع الثاني للبنات وقدم التهنئة والشكر لهما ولذويهما على هذه الجهود المباركة, مؤكداً أن هذه الخطوة تُعدٌ دعامةً حقيقة لتقديم الأفضل في المناسبات القادمة.// انتهى //15:37ت م0152