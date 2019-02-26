رفحاء 21 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 26 فبراير 2019 م واسأطلق المعهد الصناعي الثانوي وفرع الكلية التقنية بمحافظة رفحاء بمنطقة الحدود الشمالية اليوم, فريق الصيانة التطوعي لخدمة المجتمع, مستهدفاً الأسر المحتاجة وجميع المساجد في المحافظة, للقيام بالأعمال المتعلقة بالصيانة.وأهاب مدير المعهد متعب الطلق, بالراغبين بالاستفادة من هذه الخدمة التواصل عبر الهاتف المخصص للفريق (0530957276 ).// انتهى //15:43ت م0154