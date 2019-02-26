جيزان 21 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 26 فبراير 2019 م واسبحث مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة جازان الشيخ عبد الله بن محمد الشراحيلي , ومدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ أسامة بن زيد المدخلي اليوم , سبل التعاون بين فرعي هيئة الأمر بالمعروف والشؤون الإسلامية بالمنطقة , وذلك بقاعة الاجتماعات بفرع الهيئة بمدينة جيزان.وجرى خلال الاجتماع بحث الموضوعات ذات العلاقة بعمل الشؤون الإسلامية وهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بجازان , والسبل الكفيلة بتقديم أفضل الخدمات لأبناء وزوار المنطقة من مختلف الفئات العمرية , وفي شتى المجالات الدعوية والتوعوية والتثقيفية خاصة ما يمس العقيدة والتصدي للأفكار الضالة وغيرها من المجالات التي تقع في نطاق عملهما سعياً لتقديم كل ما يعود بالنفع والفائدة على المواطن والمقيم بالمنطقة.// انتهى //15:43ت م0155