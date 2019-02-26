الدائر بني مالك 21 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 26 فبراير 2019 م واستنظم جمعية البر الخيرية بمركز جبال الحشر التابع لمحافظة الدائر بني مالك غدًا , برنامجًا تعريفيًا تحت عنوان "العلاقات المشتركة بين المتطوعين والمؤسسات الأهلية" , وذلك بمجمع مدارس قرية المقبورة بالمركز.ويتضمن البرنامج الذي يقدمه المدرب عبدالعزيز عكام عدة محاور منها أثر التطوع , وطرق التطوع في المؤسسات , والأثر المعرفي , وأهمية التطوع في المؤسسات الأهلية.ويأتي اللقاء ضمن مشروع "نحو ريادة مستقبلية" الذي تنفذه الجمعية خلال العام الحالي.// انتهى //15:44ت م0156