اجتماعي / "العلاقات المشتركة بين المتطوعين والمؤسسات الأهلية" .. برنامج تعريفي في جبال الحشر بجازان غدًا
الثلاثاء 1440/6/21 هـ الموافق 2019/02/26 م واس
الدائر بني مالك 21 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 26 فبراير 2019 م واس
تنظم جمعية البر الخيرية بمركز جبال الحشر التابع لمحافظة الدائر بني مالك غدًا , برنامجًا تعريفيًا تحت عنوان "العلاقات المشتركة بين المتطوعين والمؤسسات الأهلية" , وذلك بمجمع مدارس قرية المقبورة بالمركز.
ويتضمن البرنامج الذي يقدمه المدرب عبدالعزيز عكام عدة محاور منها أثر التطوع , وطرق التطوع في المؤسسات , والأثر المعرفي , وأهمية التطوع في المؤسسات الأهلية.
ويأتي اللقاء ضمن مشروع "نحو ريادة مستقبلية" الذي تنفذه الجمعية خلال العام الحالي.
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15:44ت م
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