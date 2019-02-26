المنامة 21 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 26 فبراير 2019 م واسأقفل مؤشر البحرين العام اليوم عند مستوى 1,414.64 نقطة على ارتفاع وقدره 6.50 نقطة عن معدل الإقفال السابق وذلك عائد لارتفاع مؤشر قطاع البنوك التجارية وقطاع الاستثمار وقطاع الخدمات وقطاع الصناعة ، في حين أقفل مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 831.03 نقطة على ارتفاع وقدره 2.34 نقطة عن معدل إقفاله السابق.وبلغت كمية الأسهـم المتداولة 3 ملايين و 296 ألف و 216 سهم بقيمة إجمالية قدرها 937 ألف و 943 دينار بحريني نفذت من خلال 118 صفقة.وتركز نشاط المستثمرين في التداول على أسهم قطاع الصناعة حيث بلغت قيمة أسهمه المتداولة ما نسبته 34.58% من القيمة الإجمالية للأوراق المالية المتداولة.// انتهى //15:45ت م0157