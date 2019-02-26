أبو ظبي 21 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 26 فبراير 2019 م واسعادت أسواق المال الإماراتية إلى الصعود مجددًا خلال جلسة اليوم بعد عمليات جني الأرباح الطبيعية التي تعرضت لها في تعاملات منتصف الأسبوع ، ومع عودة النشاط فقد ربحت القيمة السوقية لأسهم الشركات المتداولة مع نهاية الجلسة نحو 4.7 مليار درهم.وارتفع المؤشر العام لسوق دبي المالي بنسبة 0.85 % بالغًا 2683 نقطة. فيما أغلق المؤشر العام لسوق أبوظبي للأرواق المالية عند 5139 نقطة بنمو نسبته 0.47% مقارنة مع الجلسة السابقة.وسجلت التداولات المزيد من التحسن الأمر الذي رفع من قيمة الصفقات المبرمة في سوقي أبوظبي ودبي الماليين الى 570 مليون درهم وعدد الأسهم المتداولة 250 مليون سهم نفذت من خلال 6119 صفقة وتواصل الأسهم القيادية في قطاعي العقار والبنوك في تعزيز مكاسب الأسواق وسط استمرار عمليات الشراء من المؤسسات الأجنبية والمحلية التي تركزت في غالبيتها على الأسهم الثقيلة.// انتهى //15:45ت م0158