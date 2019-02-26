مسقط 21 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 26 فبراير 2019 م واسأغلق مؤشر سوق مسقط (30) اليوم عند مستوى 06ر4089 نقطة مرتفعًا بـ 39ر21 نقطة وبنسبة 526ر0 في المئة مقارنة مع آخر جلسة تداول التي بلغت 67ر4067 نقطة.وبلغت قيمة التداول مليونين و 134 ألفًا و 780 ريالًا عُمانيًا منخفضة بنسبة 7ر31 في المئة مقارنة مع آخر جلسة تداول التي بلغت قيمتها 3 ملايين و 125 ألفًا و 103 ريالات عُمانية.وأشار التقرير الصادر عن سوق مسقط للأوراق المالية إلى أن القيمة السوقية ارتفعت بنسبة 256ر0 في المئة عن آخر يوم تداول وبلغت ما يقارب من 41ر18 مليار ريال عُماني.// انتهى //15:45ت م0159