الرياض 21 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 26 فبراير 2019 م واسيستعد المركز الوطني للقياس بهيئة تقويم التعليم والتدريب، لإجراء اختبار أساسيات الهندسة والعمارة، والذي سيعقد يوم السبت 16 رجب 1440هـ، في مقرات المحوسبة للمركز الوطني للقياس.ويأتي الاختبار وفقًا للشراكة بين مركز "قياس" والهيئة السعودية للمهندسين، حيث يعد الاختبار شاملًا لأساسيات الهندسة، ويهدف إلى قياس الكفاءة والمعرفة الهندسية الأساسية للمهندسين الراغبين في الحصول على درجة مهندس مشارك.ويستهدف طلاب الهندسة وطالباتها الذين على وشك التخرج، وحديثي التخرج، وكذلك من هم على رأس العمل، *المعتمدين مهنيًا من الهيئة السعودية للمهندسين على درجة "مهندس"* ، وذلك انطلاقًا من الحرص على تطوير مهنة الهندسة والارتقاء بالعاملين فيها وتطوير مهاراتهم وقدراتهم الفنية والمهنية، إضافة إلى زيادة التنافس فيما بينهم والاستثمار في تخصصاتهم المهنية، ويعتبر الخطوة الأولى لطريق المهندس المحترف، وزيادة الفرص الوظيفية.ويتكون اختبار أساسيات الهندسة من جزأين: الأول عبارة عن اختبار مشترك ومطلوب لجميع التخصصات الهندسية، يحوي 90 سؤالًا من نوع متعدد الخيارات (MCQ) ولمدة ثلاث ساعات ويغطي المواضيع المشتركة لجميع التخصصات الهندسية مثل الرياضيات والرسم الهندسي والاقتصاد الهندسي وإدارة المشاريع، والجزء الثاني هو الاختبار التخصصي في التخصصات الهندسية ( الهندسة المدنية، الهندسة الكهربائية، الهندسة الميكانيكية، الهندسة الكيميائية، الهندسة الصناعية، الهندسة الإنشائية، التخصصات الهندسية الأخرى )، أما اختبار أساسيات العمارة فيكون من جزء واحد فقط يتضمن 110 أسئلة من نوع متعدد الخيارات (MCQ) ومدته 3 ساعات.// انتهى //15:47ت م0160