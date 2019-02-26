اقتصادي / #لتبقى: استخدام زيت المحرك الموصى به من الشركة المصنعة للمركبة يُقلل من استهلاك الوقود بنسبة 2 %
الثلاثاء 1440/6/21 هـ الموافق 2019/02/26 م واس
الرياض 21 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 26 فبراير 2019 م واس
نصح المركز السعودي لكفاءة الطاقة "كفاءة" باستخدام زيت المحرك الموصى به من الشركة المصنعة للمركبة، حيث يُمكن أن يقلل ذلك من استهلاك الوقود بنسبة تصل إلى 2 % .
كما نصح بصيانة المركبة بشكل دوري؛ لأنه يسهم في إطالة العمر الافتراضي للمركبة، والمحافظة على معدلات استهلاك الوقود في حدودها الطبيعية التي صممت المركبة من أجلها.
ودعا المركز الى زيارة موقع # لتبقى (https://taqa.gov.sa).وذلك للتعرف على كافة المعلومات والنصائح الإرشادية لترشيد الاستهلاك .
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16:02ت م
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