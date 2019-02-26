الرياض 21 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 26 فبراير 2019 م واسنصح المركز السعودي لكفاءة الطاقة "كفاءة" باستخدام زيت المحرك الموصى به من الشركة المصنعة للمركبة، حيث يُمكن أن يقلل ذلك من استهلاك الوقود بنسبة تصل إلى 2 % .كما نصح بصيانة المركبة بشكل دوري؛ لأنه يسهم في إطالة العمر الافتراضي للمركبة، والمحافظة على معدلات استهلاك الوقود في حدودها الطبيعية التي صممت المركبة من أجلها.ودعا المركز الى زيارة موقع # لتبقى (https://taqa.gov.sa).وذلك للتعرف على كافة المعلومات والنصائح الإرشادية لترشيد الاستهلاك .// انتهى //16:02ت م0163