الأفلاج 21 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 26 فبراير 2019 م واسأنهت إدارة التعليم بمحافظة الأفلاج استعدادها لاطلاق برنامج ورش عمل "الإبداع الناقد في تدريس اللغة الإنجليزية" كلغة أجنبية، التي تستهدف معلمي ومعلمات اللغة الإنجليزية بمدارس المحافظة .وتأتي ورش العمل، التي تنطلق غداً الأربعاء وتستمر على مدار يومين، بالتعاون ‫بين وزارة التعليم والمركز الوطني للتطوير المهني التعليمي مع السفارة الأمريكية في ‫المملكة لترسيخ مهارات القرن الواحد والعشرين لدى ‫المعلم السعودي.وأوضح رئيس قسم اللغة الإنجليزية بتعليم الأفلاج سالم حمد الردعان أنه تم اختيار تعليم الأفلاج لتنفيذ هذا البرنامج الإثرائي، بهدف التطوير المهني لمعلمي ومعلمات اللغة الإنجليزية بالمحافظة، مثمناً في الوقت نفسه لمدير التعليم الدكتور محمد آل مغيرة على الحرص والمتابعة وتسخير كافة الإمكانيات لإنجاح البرنامج .// انتهى //17:00ت م0204