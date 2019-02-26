الرياض 21 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 26 فبراير 2019 م واس"من يصنع الرأي العام.. الحقيقة أمام وهج الدعاية " هو عنوان الجسلة الثانية ضمن فعاليات منتدى "مسك للإعلام"، وتحدث خلالها معالي وزير شؤون الإعلام بمملكة البحرين علي بن محمد الرميحي، والإعلامي عمرو أديب، فيما أدار الجلسة الإعلامي جميل الذيابي.وقال الرميحي: "إن غياب مؤسسات في الوطن العربي تقيس الرأي العام، واعتمادنا على المراكز الأجنبية أمر غير مجدٍ، ونحتاج فترة طويلة لكي نتعاطى مع وسائل التواصل الاجتماعي بكل شفافية"، مفيدًا أن وسائل التواصل الاجتماعي قادرة على قيادة الرأي العام.بدوره قال عمرو أديب: إن لدينا في الوطن الكثير من القضايا والأحداث التي لم يتم التعامل معها الإعلام بشكل صحيح وفعال، إضافة إلى أن التسويق السياسي ضعيف في دول الوطن العربي، داعيًا إلى سرعة التحرك بشكل لحظي والتعامل في ذلك مهنيًا مع المجتمعات التي باتت تستقبل مختلف أنواع الرسائل الإعلامية.وجاءت الجلسة الثالثة بعنوان "هندسة الهوس الرقمي: ليست مجرد مصادفة"، وشارك فيها المؤسس المدير التنفيذي لشركة وايز للحلول التسويقية عبدالله القاسم، ورئيس الإستراتيجية في تي - بي - دبليو - ايه, رعد، ريمي عبدو، والباحث الرئيسي في مركز الأنظمة الهندسية المعقدة في مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية أريج الوابل، فيما أدار الحوار المؤسس المدير التنفيذي للتسويق في شركة زد، مازن الضراب، تطرق خلاله المشاركون إلى تجاربهم في استخدام التطبيقات التقنية وتوظيفها في خدمة أعمالهم التجارية.وقدم خلال الفعالية عرض بعنوان "ثورة الإعلام الرقمي الجديد.. فرص وتحديات" قدمه نائب رئيس مجلس إدارة صن جروب، شيف فيكرام، الذي أكد أن تطوير الأفراد وتعليمهم بشكل أكبر يكمن في دمج التعليم والتكنولوجيا، فيما حمل عرض آخر عنوان "دليلك إلى صناعة أعمالك في عالم الإبهار المرئي" قدمه صانعة المحتوى الإلكتروني، والكاتبة، إيمي لاندينو، مؤكدة ضرورة الحرص على الإجابة على الأسئلة الشائعة ونشرها في مواقع التواصل الاجتماعي لزيادة انتشار المنتج، وتعلم كيفية الاستفادة من الكلمات الأساسية التي يبحث عنها الجمهور.// انتهى //17:05ت م0205