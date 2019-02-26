الرياض 21 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 26 فبراير 2019 م واسنظمت وزارة النقل ممثلة في وكالة الطرق وبالتعاون مع الإدارة العامة لتقنية المعلومات اليوم, ورشة عمل تدريبية نقاشية لتطوير أساليب إدارة وتقييم الأداء ضمن مشاريع الطرق والجسور.وتأتي الورشة امتدادا لحرص وزارة النقل على التطوير المستمر لإدارة المشاريع وبما يحقق الارتقاء بأداء شبكة الطرق الى مستويات قياسية متقدمة.واشتملت الورشة التي حضرها معالي نائب الوزير لشؤون الطرق المهندس بدر بن عبدالله الدلامي، ومنسوبو أفرع الوزارة بمناطق المملكة على عرض لآليات التطوير ضمن إدارة المشاريع، حيث تم بيان آلية استخدام مؤشرات الأداء للمراقبة والتحكم في متغيرات التصميم والتنفيذ والجودة.وتخلل الورشة تدريب على كيفية استخدام التطبيقات الإلكترونية الحديثة والمطورة من قبل الوزارة ضمن إدارة المشاريع والتحكم في إنجازها طبقا للبرامج الزمنية المستهدفة وبالتكاليف المخصصة وبالجودة القياسية التي تحقق راحة وأمان مستخدمي الطرق.// انتهى //17:05ت م0206