مكة المكرمة 21 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 26 فبراير 2019 م واسدشن صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة خلال زيارته مقر أمانة العاصمة المقدسة اليوم، نظام (ميدان) الذي يعنى بالرقابة الميدانية الإلكترونية للبلديات الفرعية و الإدارات ذات العلاقة، للارتقاء بالخدمات البلدية الإلكترونية، بما يحقق الأهداف الوطنية ضمن مبادرة التحول إلى "مكة الأذكى"، إحدى مبادرات ملتقى مكة الثقافي لهذا العام .واطّلع سموه خلال الزيارة على أبرز المشاريع البلدية والخطط والبرامج والتي سيتم تنفيذها خلال العام الحالي ١٤٤٠هـ .واستمع خلال الزيارة إلى نبذه عن أعمال أمانة العاصمة المقدسة الوكالات والادارات المركزية والبلديات الفرعية وبرامج التحول البلدي ومبادراتها لخدمة العملاء، التي قدمها معالي أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد القويحص.والتقى الأمير بدر بن سلطان, خلال الزيارة رئيس وأعضاء المجلس البلدي بالعاصمة المقدسة، وتسلم سموه تقريراً عن إنجازات المجلس منذ بداية دورته الحالية والخطط المستقبلية، كما أطلع على اقتراحات المجلس والاجتماعات واللقاءات التي عُقدت مع الجهات ذات العلاقة وأبرز المبادرات الاجتماعية التي تخدم أهالي مكة المكرمة.// انتهى //17:06ت م0207