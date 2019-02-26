جنيف 21 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 26 فبراير 2019 م واسالتقى معالي المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزير الربيعة اليوم وزير الدولة للتنمية الدولية البريطاني اللورد مايكل بيتس، وذلك على هامش مؤتمر المانحين لليمنللعام 2019م المنعقد في مدينة جنيف، بحضور سفير المملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة في جنيف الدكتور عبدالعزيز الواصل وسفير المملكة لدى الجمهورية اليمنية المشرف على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن محمد آل جابر.وتطرق الطرفان إلى تعزيز التعاون والشراكة القوية التي تتطور مع الوقت بين المركز ووزارة التنمية البريطانية،كما تناول الجانبان القضايا ذات الاهتمام المشترك في اليمن و خاصة في مجال الأمن الغذائي والصحة والتعليم، وناقشا خطة الاستجابة الإنسانية لليمن لعام 2019 وسبل تعزيزها من الطرفين باعتبارهم من كبار المانحين لليمن.// انتهى //17:09ت م0209