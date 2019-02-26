اقتصادي / مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية يناقش تقرير ميزانية الدولة للربع الرابع للعام المالي 2018
الثلاثاء 1440/6/21 هـ الموافق 2019/02/26 م واس
الرياض 21 جمادى الآخرة 1440هـ الموافق 26 فبراير 2019م واس
عقد مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية اجتماعاً مساء اليوم الثلاثاء في قصر اليمامة بمدينة الرياض.
واستعرض المجلس خلال الاجتماع، عدداً من الموضوعات الاقتصادية والتنموية، ومن ضمنها العرض المقدم من وزارة المالية المتضمن تقرير الربع الرابع لأداء الميزانية العامة من العام المالي 2018م.
وتضمن التقرير استعراضاً للأداء المالي، ومؤشرات النفقات التشغيلية والرأسمالية، وقد اتخذ المجلس حيال تلك الموضوعات التوصيات اللازمة.
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17:11ت م
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