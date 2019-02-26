جدة 21 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 26 فبراير 2019 م واسأقام مركز رعاية المستفيدين في وزارة التعليم برنامجًا تدريبيًا لمنسقي خدمة تواصل بالشراكة مع مركز الاتصال والمعلومات في مقر جامعة الملك عبدالعزيز بجدة، وذلك تحت رعاية معالي مدير الجامعة الدكتور عبدالرحمن بن عبيد اليوبي وذلك امتدادًا للجهود المبذولة في وزارة التعليم لرفع كفاءة منسقي في خدمة تواصل الإلكترونية في مهارات الاتصال وفن خدمة العملاء لتقديم خدمة مميزة للمستفيدين من خدمات وزارة التعليم.وشمل البرنامج التدريبي مجموعة من المحاضرات العلمية في فن خدمة العملاء قدمها الدكتور معن القرني أستاذ الإعلام بجامعة الملك عبدالعزيز، ومهارات الاتصال قدمها الدكتور ماجد الحارثي أستاذ الاتصال والعلاقات في الجامعة، وكذلك تدريب عملي حول كيفية استخدام منصة تواصل الإلكترونية واستعراض الخدمات التي تم استحداثها وجلسة نقاش حول خدمة تواصل بين الأمس واليوم.وشمل البرنامج إقامة حفل ختامي تخلله الإعلان عن الفائزين بجائزة معالي مدير جامعة الملك عبدالعزيز في خدمة المستفيدين والتي تنافس عليها الكليات والعمادات والقطاعات داخل الجامعة.وفي السياق ذاته، قال المشرف العام على مركز رعاية المستفيدين عبدالعزيز بن منصور العصيمي : إن خدمة تواصل الإلكترونية بوزارة التعليم تهدف إلى إيصال صوت المستفيد إلى جميع قطاعات الوزارة والجامعات وإدارات التعليم، والإجابة على استفساراتهم دون عناء مجيئهم إلى الجهة المعنية بسؤالهم، وتقديم الاستشارات للجميع من طلاب ومعلمين وأعضاء هيئة تدريس ومبتعثين وكل من له علاقة بوزارة التعليم.وأضاف أن مركز الاتصال الموحد (19996) يعمل على مدار الساعة بالإضافة إلى حسابات الخدمة في وسائل التواصل الاجتماعي تويتر، وسناب شات، والانستقرام، وسكايبي، والفيسبوك لتسويق خدماته وتقديم الدعم للمستفيدين، مبينًا أن العملية تدار عبر نظام ذكي يضمن الشفافية وحق الاعتراض للمستفيد مع آلية للتصعيد إلكترونياً وتلقائياً وفق هيكلة الوزارة وصولاً إلى معالي وزير التعليم، فضلاً عن متابعة وتجويد الطلبات للتأكد من حسن وجودة الأداء، وقياس مدى رضا المستفيد من قبل فريق عمل في مركز رعاية المستفيدين، وتقديم الدعم والتدريب لمنسقي الخدمة في الجهات، ووحدة للمتابعة والرصد لتزويد أصحاب المصلحة من مسؤولي الوزارة في القطاعات والإدارات بالتقارير الدورية والإحصائيات لأبرز القضايا في الميدان ووضع اليد على مكمن الخلل والقصور - إن وجد - مما يساعد في اتخاذ القرار السليم.وبين أن خدمة تواصل الإلكترونية هي في إطار رؤية المملكة 2030 الرامية لتفعيل الحكومة الإلكترونية والتغيير والتواصل (تواصل ذكي بين المواطن والحكومة) بأهدافها المتعلقة بتعزيز الشفافية في جميع القطاعات الحكومية، ودعم قنوات التواصل مع المواطنين ومجتمع الأعمال، وضمان تجاوب الجهات الحكومية لملاحظات عملائها، المنبثقة من المحور الثالث "وطن طموح" وضمن تحقيق مبادرات برنامج التحول الوطني 2020 الأمر الذي سيساعد في تحقيق الأهداف التي نصت على تحسين مخرجات التعليم الأساسية، وتحسين ترتيب المؤسسات التعليمية المنبثقة من المحور الثاني للرؤية "اقتصاد مزدهر" وضمن برنامج تعزيز الشخصية السعودية.ونجح مركز رعاية المستفيدين في وزارة التعليم في إغلاق أكثر من 300 ألف تذكرة عبر خدمة تواصل الإلكترونية، و أكثر من مليون اتصال عبر مركز الاتصال الموحد 19996، موضحا أنهم يعملون على قياس تجربة المستفيد ومدى رضاه عن الخدمات المقدمة عبر المركز بعد تحليل البيانات لمعرفة مكامن الضعف إن وجدت للرفع بها إلى معالي وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ الذي يتابع ويدعم خدمة تواصل الإلكترونية إيماناً من معاليه بأهمية خدمة المستفيد وكسب ثقته ورضاه عن جميع خدمات وزارة التعليم.// انتهى //17:17ت م0211