طرابلس 21 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 26 فبراير 2019 م واسأعلنت الولايات المتحدة معارضتها أي عمليات عسكرية في العاصمة الليبية طرابلس، تحت أي ذريعة كانت ومن أي أطرف، داعية إلى ضرورة توحيد المؤسسات الأمنية والمؤسسة العسكرية.جاء ذلك خلال لقاء أعضاء مجلس الدولة الليبي أبو القاسم قزيط، وعبد الله جوان، وسعد بن شرادة، مع المسؤول السياسي بالسفارة الأمريكية جوليان هاداس، في العاصمة التونسية، مساء أمس الاثنين، لمناقشة عدد من القضايا في مقدمتها أفق الحل السياسي الممكن.وبحسب بيان صادر عن عضو مجلس الدولة قزيط ،اليوم فإن اللقاء نوقش خلاله التعويل على دور أمريكي أكبر في ليبيا، كونها تمتلك خطًا معتدلًا من أطراف الأزمة الليبية، فضلًا عن كونها قوة عظمى قادرة على تحجيم التدخلات الإقليمية الضارة.وأكد المسؤول الأمريكي هاداس ثبات موقف بلاده تجاه القضية الليبية، وأن الولايات المتحدة لا ترى حلًا للأزمة الليبية إلا من خلال انتخابات حرة ونزيهة، يتفق على جميع حيثياتها الليبيون وتنهي المرحلة الانتقالية.وعبر المسؤول الأمريكي عن أن الولايات المتحدة تتمسك بدعم المسار الديمقراطي، وأن السبيل الوحيد للوصول إلى السلطة هو صناديق الانتخابات، مؤكدًا أن الولايات المتحدة تتمسك بمواقفها السابقة بخصوص خضوع المنشآت النفطية في البلاد لسلطة المؤسسة الوطنية للنفط الموحدة بطرابلس.كما حث أعضاء مجلس الدولة، الولايات المتحدة على دعم البعثة الأممية والمجلس الرئاسي، للاستمرار بخطوات متسارعة في الإصلاح الاقتصادي والترتيبات الأمنية.// انتهى //17:32ت م0218