نجران 21 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 26 فبراير 2019 م واسنظمت جامعة نجران ممثلة بعمادة شؤون الطلاب اليوم, دورة تدريبية للطالبات عن فن الرسم المائي ،وذلك بمقر مبني اللغات والترجمة بالجامعة.وهدفت الدورة التدريبية إلى تنمية مهارات الطالبات في مجال الرسم المائي وتطوير قدراتهن للإبداع و احتراف الرسم من خلال تعريفهن بمفهوم الرسم المائي ومميزاته وأنواعه وأدواته، و كيفية استخدام تقنيات الخامات ومزج الألوان، واستخدام خامات أوليه في تنفيذ لوحات متميزة و معبرة وتطبيقها عملياً.وأكدت وكيلة عمادة شؤون الطلاب للأنشطة الطلابية الدكتورة صباح الصبحي، أهمية تنمية الجوانب الفنية لطالبات وتحفيزهم ودعمهم المعنوي و المادي, بما يسهم في إكسابهن مهارات متنوعة تعزز قدراتهن العملية والعلمية.// انتهى //18:38ت م0247