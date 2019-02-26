دبي 21 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 26 فبراير 2019 م واس ‏انطلقت اليوم, أعمال منتدى التعليم العالمي والمعرض العالمي لمستلزمات وحلول التعليم، الذي تنظمه وزارة التربية والتعليم بدولة الإمارات العربية المتحدة خلال الفترة 26 - 28 فبراير الحالي، وتشارك فيه وزارة التعليم بالمملكة عبر جناح يضم عدد من قطاعات الوزارة وشركات تطوير التعليم، أذرع الوزارة الاستثمارية إلى جانب 550 جهة حكومية وخاصة من أكثر من 40 دولة حول العالم ، وذلك في مركز دبي التجاري العالمي.وشهدت فعاليات جناح وزارة التعليم اليوم, حضور عدد من قيادات التعليم، وممثلي الجهات المشاركة في معرض GESS ، وذلك بعرض العديد من التجارب المعتمدة على التقنيات الحديثة، التي شارك بها 34 متحدثًا وخبيرًا تعليميًا قدموا خلال اليوم الأول محتوى إثرائي يتعلق بالجانب التعليمي .وتخلل أعمال الورش لليوم الأول التي امتدت 7 ساعات توقيع مذكرة تفاهم بين شركة TETCO تطوير تقنيات التعليم مع شركة Microsoft العالمية في مجال التحول الرقمي وفق عدة مسارات منها ما يتعلق بالقيادة التعليمية، ومنها ما يتعلق بالاستراتيجية نحو التعلم الرقمي، وبناء القدرات في مجال التحول الرقمي لدى المعلمين والمعلمات خاصة فيما يرتبط بمنهجيات التعلم والتعليم لدى المعلم، بالإضافة إلى ما تتضمنه مذكرة التفاهم من تنمية مهارات الطلاب في مسار التقنيات الحديثة، والبيئة التعليمية الذكية وتعزيزها بالعناصر المحفزة للطلاب خلال عملية التعلم.فيما تناولت ورشة العمل الأولى خطة تفعيل نظام عين لإدارة التعلم بالمدارس ضمن مبادرة التحول نحو التعلم الرقمي إحدى مبادرات الوزارة التي تسعى لتحقيقها في رؤية المملكة 2030 .وأكدت الورشة حاجة الميدان التعليمي للأدوات المطورة ، والتنوع في الوسائل التعليمية، والمحتوى الهادف للتطوير المهني، والسعي لإيجاد الفرص المتكاملة بالأساليب المبتكرة .وتطرقت الورشة إلى أهداف نظام عين لإدارة التعليم التي من أبرزها توفير الحلول التعليمية الإلكترونية الوطنية لدعم التحول نحو التعلم الرقمي، وتجويد التعلم بتوفير محتويات تعليمية رصينة، وقنوات متنوعة تلبي احتياجات الطلاب والمعلمين، بالإضافة إلى دعم تعلم الطالب ذاتياً، وتوفير مسارات تعليمية تراعي تنويع التعليم .وجاءت ورشة العمل الثانية بعنوان تحرير الكتب المدرسية حيث استعرضت جانب من الأدلة التوجيهية لتحرير الكتب كدليل تضمين البعد المجتمعي، والبعد المهاري والقيمي، والبعد الأسري، والدليل الفني لتحرير المحتوى التعليمي .كما أقيمت في اليوم الأول للمعرض ورشة عمل عن التكامل بين المحتوى الرقمي والكتب الدراسية لتعزيز التعلم ودورها في تنمية علاقة إيجابية بين الطلاب والكتب المدرسية، وذلك باستعراض أكثر من 100 تجربة بتقنية AR، وأكدت الورشة على أن إثراء المحتوى الرقمي المميز يضفي على المناهج قوة ويعزز تكامل الكتب الدراسية والمحتوى الرقمي.بعد ذلك توالت ورش العمل المتنوعة والتي حظيت بمشاركة عدد من الخبراء والمتحدثين في عدة مجالات تعليمية ومنها ورشة عمل رحلة الكتاب لتمكين الطلاب للتفكير كرياديي أعمال، وورشة عن النظام التكاملي للتربية الخاصة.كما شهدت قاعة الابتكار في معرض التعليم GESS عرض نموذج إعداد وتأهيل القيادات في وزارة التعليم تلتها ورشة عمل عن مجتمعات المعرفة ودورها في تعزيز جودة الحياة ( المكتبة الرقمية السعودية نموذجاً) ، وورشة عمل عن الخدمات التعليمية والبحثية في المكتبات الرقمية والمهارات المستقبلية، والتفكير التصميمي واستخداماته في التعليم.يشار إلى أن معرض التعليم يحظى بمشاركة 6 جامعات سعودية، و23 عارض إذ يقع المعرض على مساحة إجمالية تقدر بـ 529متر مربع ويستعرض أبرز الفرص الاستثمارية المتاحة أمام المستثمرين في مجال التعليم وتقنياته، كما يعمل العارضون على تقديم أهم التقنيات والانظمة التعليمية التي تم التوصل إليها.وتبرز وزارة التعليم لزوار جناحها في المعرض العالمي لمستلزمات وحلول التعليم هذا العام رؤية المملكة في التعليم بتقنية TUNNEL كما تقدم عبر ممر التجارب التعليمية العديد من التجارب المعتمدة على التقنيات الحديثة في إيصال محتواها للخبراء والممارسين التربويين، إضافة إلى التعريف بالمنجزات التي حققتها على صعيد رؤية المملكة 2030 .كما يتضمن جناح الوزارة تنفيذ برامج تطوير التعليم وتنمية الاقتصاد المعرفي، توافًقا مع أهداف الوزارة وتماشًيا مع الاستراتيجية الوطنية للتحول إلى مجتمع معرفي حسب رؤية المملكة 2030 .// انتهى //18:47ت م0249