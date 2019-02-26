الأحساء 21 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 26 فبراير 2019 م واستُنظم حاضنة أعمال الأحساء بالتعاون مع فرع معهد ريادة الأعمال الوطني بالأحساء غدًا ، دورة تدريبية بعنوان "حدد فكرة مشروعك"، يقدمها المدرب محمد بن حمد العفالق ، وذلك بمقر الغرفة الرئيس.ويتناول برنامج الدورة المُخصصة للرجال , التعريّف بفكرة المشروع ، وأهمية أن تكون مبتكرة وإبداعية وقائمة على أسس موضوعية وواقعية ، وكيف تحول فكرة مشروعك إلى فرصة لمشروع استثماري رائد ، بالإضافة إلى التعرف على طرق تحليل أفكار المشروعات بحيث تكون قابلة للتطبيق والتطور والنمو ، وللاستفادة من محاور الدورة يلزم تسجيل الحضور من خلال الرابط www.riyadah.com.sa.وتأتي الدورة ضمن باكورة أعمال ونشاطات تعاون الحاضنة مع الجهات المختصة والمعنية بهدف نشر ثقافة العمل الريادي والحر، والتعريف بكيفية تأسيس المشروعات الصغيرة والناشئة المبتكرة ، فضلًا عن احتضان ودعم ورعاية الأفكار والمشروعات النوعية ذات القيمة المضافة , بالإضافة إلى تمكين الشباب لتحديد أفكار مشروعات مدروسة ومنتقاة.// انتهى //19:04ت م0252