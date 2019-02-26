نيويورك 21 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 26 فبراير 2019 م واساستهلت الاسهم الامريكية التعاملات اليوم على تراجع، متأثرة بخسائر أسهم هوم ديبوت وكاتربيلر، بينما يترقب المستثمرون شهادة رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) جيروم باول بخصوص السياسة النقدية.وانخفض مؤشر "داو جونز" الصناعي 40.34 نقطة أو 0.15 بالمئة ليصل إلى 26051.61 نقطة، ونزل مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" بمقدار 3.75 نقطة أو 0.13 بالمئة إلى 2792.36 نقطة ، وهبط مؤشر "ناسداك" المجمع 19.17 نقطة أو 0.25 بالمئة إلى 7535.29 نقطة.// انتهى //19:04ت م0253